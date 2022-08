Muse partage un clip digne des films d’horreur pour "You Make Me Feel Like It’s Halloween"

Alors que l’album sort aujourd’hui et que nous le découvrons et vous l’offrons sur Classic 21, Muse partage aujourd’hui un nouveau clip de l’album Will of the People.

Réalisé par Tom Teller, le clip de "You Make Me Feel Like It’s Halloween" nous plonge dans une ambiance de film d’horreur avec des références à Shining, Vendredi 13, Scream, Ça ou encore Poltergeist.

En plus de cette belle surprise, le groupe de Matt Bellamy a dévoilé quelques vidéos live de titres du nouvel album, comme ‘We Are Fucking Fucked’et ‘Liberation’.