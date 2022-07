Muse ou la fiction pour rencontrer une oeuvre d'art

La médiation habituelle, via un brochure ou une visite guidée, c'est des explications sur l’œuvre et l’artiste, mais rarement des propositions elles-mêmes artistiques. Dans le concept de Muse, l’œuvre inspire un imaginaire qui débouche sur l'écriture d'une histoire.

Pour son exposition au Botanique, le collectif VOID créé SARA une compagnie futuriste qui enregistre et conserve nos souvenirs. L’expo est une gigantesque installation avec une machine à enregistrer rétro-futuriste. Un décor idéal dans lequel 3 comédiennes – employées de la société SARA- et une danseuse convient les visiteur.euses.s à une " visite guidée décalée ". Jouant sur la réalité et la fiction, le public est troublé, amusé, interpellé. Muse s’emploie aussi à rendre le public actif. Un moment de danse est l’illustration d’un souvenir; le public en partage ses interprétations et ses impressions.