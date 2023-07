Muse modifie sa setlist de concert pour des raisons de censure en Malaisie

Muse a présenté une setlist révisée en Malaisie, une semaine après que le gouvernement du pays ait annulé prématurément une représentation du groupe The 1975.

Ce changement a été annoncé par l’organisateur Hello Universe avant le concert de Muse le 29 juillet au Bukit Jalil National Stadium, dans le cadre de leur tournée mondiale "Will of the People". L’organisateur, Adam Ashraf, a déclaré à Rojak Daily : "Ils nous ont appelés peu de temps après que l’incident [de The 1975] a été rendu public. Après discussion, ils ont décidé de retirer une chanson de la liste en raison de son titre. C’est bien de savoir qu’ils souhaitent divertir tout en respectant les règles."

Muse a fini par remplacer "We Are Fucking Fucked", tirée de l’album Will of the People de 2022, par "Resistance", un titre de 2009.

Le groupe The 1975 a vu son concert au Good Vibes Festival de Kuala Lumpur interrompu en raison des frasques sur scène de son leader Matty Healy, qui a visiblement bu, détruit un drone du festival et embrassé le bassiste Ross MacDonald malgré les lois anti-LGBTQ + strictes en vigueur dans le pays.

En réponse à la modification de la setlist de Muse, Matty Healy a posté deux captures d’écran sur sa Story Instagram personnelle. La première était un repost d’un message de pré-commande de Muse où l’on pouvait lire "Join The Resistance" avec Healy ajoutant "Sick" au-dessus. Dans la suivante, il a partagé un article du NME évoquant l’autocensure de la setlist de Muse avec en légende "…oh".

Matty Healy a peut-être raison lorsqu’il s’agit de l’étrange combinaison des paroles typiquement anti-autoritaires de Muse et de leur décision de capituler devant les normes gouvernementales, mais il n’a pas été épargné après ses propres formes de protestation il y a tout juste une semaine. Le chanteur a en effet été critiqué par la communauté LGBTQ + malaisienne pour avoir potentiellement mis en danger la population locale, et le groupe fait maintenant face à une action collective en justice de la part d’artistes et de vendeurs affectés par la fin prématurée du festival (The 1975 était la tête d’affiche de la première soirée de l’événement de trois jours).