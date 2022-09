Muse met en avant les reprises de ses fans

Les fans de Muse ont du talent.

Muse, c'est le genre de groupe dont les fans sont aussi passionnés que talentueux. Quand certains se lancent dans des débats sans fin pour savoir quel album du groupe est le meilleur ou si celui-ci est toujours aussi bon qu'à ses débuts, d'autres préfèrent mettre leurs talents artistiques à contribution pour honorer le répertoire des rockeurs britanniques.

Et le nouvel album de Muse, Will of the People, semble avoir inspiré nombre d'entre eux. Ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme et Dominic Howard. Le groupe a compilé les meilleurs reprises des titres "Will of the People", "Kill or Be Killed" et "Ghosts (How Can I Move On)" et les a partagées sur son compte Instagram.

Un véritable travail de qualité que nous vous proposons de découvrir ci-dessous :