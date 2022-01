Muse : Matt Bellamy fait honte à ses enfants lors d'un concert de Twenty One Pilots

Le jeu de danse du chanteur de Muse est digne de tout bon père de famille.

Matt Bellamy de Muse est allé voir Twenty One Pilots en concert ce 15 janvier et a fini par embarrasser ses enfants. Bon joueur, il a partagé lui même la vidéo de ce moment gênant que vous pouvez découvrir ci-dessous:

Au cours de la performance de son groupe Twenty One Pilots au festival iHeartRadio ALTer EGO, le chanteur Tyler Joseph a traversé la foule tout en interprétant le tube du groupe "Ride" et s'est retrouvé à chanter et danser à côté de Matt Bellamy. Le chanteur de Muse a alors laché son smartphone et a fait une démonstration de ses meilleurs pas de danse "de papa" pendant que le chanteur de Twenty One Pilots faisait de son mieux pour sembler ne rien remarquer.

Cette rencontre hilarante a été capturée par un fan et a été repartagée par Matt Bellamy himself qui a commenté : " Quand vous emmenez les enfants voir @twentyonepilots et que @tylerrjoseph décide de venir dans la foule, chante juste à côté de vous, et que vous vous mettez dans l'embarras, vous, votre famille et le reste de la salle. Mais le show était incroyable ! " Il a ajouté le hashtag "savoir quand se retirer" (“know when to stand down”), faisant référence au dernier single de Muse "Won't Stand Down".

Muse et Twenty One Pilots ont partagé une scène lors du même l'événement en 2019 et dans les coulisses, Bellamy avait déclaré qu'il souhaitait collaborer avec Twenty One Pilots. "J'ai déjà rencontré Tyler, c'est un gars formidable et ce sont tous les deux des gens très talentueux, alors peut-être que nous pourrions faire quelque chose avec eux."