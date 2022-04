Muse joue pour la première fois ses nouveaux titres en live

Le groupe a donné un concert intimiste dans sa région natale, le Devon, ce jeudi 7 avril.

C’est au Cavern Club à Exeter que le trio a joué pour la première fois ses nouveaux singles en live. Cette salle a toute son importance pour Muse car elle n’est qu’à quelques kilomètres de Teignmouth, là où vivaient les membres du groupe et c’est là qu’ils jouaient dans les années 90.

Le concert a duré 45 minutes au cours desquelles une vidéo promotionnelle aurait été tournée, selon Devon Live. Il s’agirait sans doute d’un clip autour du prochain album, Will of the People.

Muse n’avait plus donné de concert depuis 2019 et, si l’on en croit la setlist sur Setlist. FM, les nouveaux titres, "Won’t Stand Down" et "Compliance", auraient été joués, ainsi que des classiques comme ‘Hysteria’, ‘Supermassive Black Hole’, ‘Plug In Baby’et ‘Knights Of Cydonia’.

Pour les rappels, les fans présents ont eu droit à ‘Stockholm Syndrome’et ‘Agitated’. Aucun smartphone n’était autorisé dans la salle donc il y a peu de chance de voir des vidéos sur le web.