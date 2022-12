Muse en duo avec… Mylène Farmer !

Quelques mois après la sortie de leur 9ème album "Will Of The People" – certifié Or et meilleure entrée internationale de l’année (#1 avec 32.000 unités) – le groupe offre à son public français une version spéciale du titre le plus émouvant de l’album, "Ghosts (How Can I Move On)", en duo avec Mylène Farmer.

Pour la toute première fois, Muse partage une chanson avec une artiste française, et cette collaboration sonne comme une évidence. Outre leurs longues carrières et leur statut de bêtes de scène, Matthew Bellamy et Mylène Farmer partagent un esprit pionnier et audacieux, un goût pour les univers mélancoliques mais éclairés par des voix uniques et émotionnelles, pour les esthétiques affranchies, et surtout ils partagent une vision commune de l’art et de la musique comme étant des moyens d’expression sans compromis. Et "Ghosts (How Can I Move On)" est une chanson au piano dépouillée et parfaite pour que leurs prodigieuses voix se joignent et créent la magie.

Matt Bellamy a déclaré : "Nous avons toujours pensé que cette chanson et son émotion prendraient de l’ampleur avec une voix féminine puissante. Nous sommes ravis de partager "Ghosts" avec une artiste et une voix incroyables, merci Mylène, et de l’offrir maintenant à nos fans français. J’espère que vous l’aimerez."

Et Mylène Farmer s’est exprimée : "Comment ne pas céder à cette invasive et puissante mélancolie… Matthew Bellamy m’a fait ce cadeau immense, l’accompagner sur cette magnifique chanson." Largement reconnu comme l’un des meilleurs groupes live au monde, Muse, qui a récemment donné un spectacle exceptionnel à la Salle Pleyel à Paris, amènera sa tournée Will of the People en France l’été prochain pour quatre concerts exceptionnels aux quatre coins du pays.