Muse dévoile petit à petit des extraits du nouvel album : le groupe a notamment joué en live le nouveau titre "Kill Or Be Killed" lors du festival allemand Rock am Ring. Vu l’engouement provoqué par ce nouveau morceau, ils ont décidé d’en sortir le clip à voir ci-dessus.

Le frontman Matt Bellamy a expliqué : ""Kill Or Be Killed", c’est ce qu’il y a de plus lourd dans notre son. Nous voulions que ça sonne hard rock sur cet album et avec ce titre, nous sommes précisément dans ce metal moderne avec double pédale et même un peu de growl. "

"Au niveau des paroles, l’influence vient en ligne droite de ma chanson préférée de Paul McCartney, " Live And Let Die", continue Bellamy, "une vision sombre de l’adversité dans la vie qui peut parfois faire ressortir le pire de la nature humaine quand il s’agit d’instinct et de survie quoi qu’il en coûte."