Muse dévoile son nouveau single "Compliance"

Le trio nous est revenu en janvier avec le single "Won’t Stand Down", et on sait depuis que ce morceau est le premier extrait du 9e album à venir pour les Britanniques.

Ces dernières semaines, le groupe a aussi partagé un teaser mystérieux sur ce qui semblerait être la pochette de ce fameux prochain album. C’est un vrai mini-métrage auquel on a eu droit, dans lequel des géants de pierre à l’effigie des membres du groupe – Matt Bellamy, Chris Wolstenholme and Dominic Howard – s’effondrent en plein désert.

La vidéo du premier titre "Won’t Stand Down", réalisée par Jared Hogan, a été tournée à Kiev, en Ukraine, avant l’invasion de la Russie. On y voit un personnage étrange et fragile qui siphonne l’énergie collective d’une armée sombre pour la transmuer en entité augmentée.

A propos de ce nouvel album, Matt Bellamy explique : "Will Of The People a été créé à Los Angeles et à Londres. Il est influencé par l’incertitude et l’instabilité croissantes dans le monde. Une pandémie, de nouvelles guerres en Europe, des émeutes massives, une tentative d’insurrection, la démocratie occidentale qui vacille, la montée de l’autoritarisme, les incendies et les catastrophes naturelles et la déstabilisation de l’ordre mondial sont autant de facteurs qui ont influencé Will Of The People. C’est une période inquiétante et effrayante pour nous tous, car l’empire occidental et le monde naturel, qui nous ont bercés pendant si longtemps, sont véritablement menacés. Cet album est un voyage personnel à travers ces peurs et une préparation à ce qui vient ensuite".