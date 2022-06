Muse dévoile la plage titulaire de son prochain album !

Le groupe de Matt Bellamy partage aujourd’hui le 3e single de son prochain album, Will Of The People.

Le neuvième album de Muse est attendu pour le 26 août via Warner Records, et nous avons déjà pu découvrir les titres " Won’t stand down " et " Compliance ".

Ce nouveau titre, "Will of the People", produit par Muse et mixé par Serban Ghenea, est décrit dans un communiqué comme un "hymne électrique qui démontre les prouesses du groupe dans son écriture et sa création sonore".

La vidéo est réalisée quant à elle par l’animateur et producteur Tom Teller.

Matt Bellamy explique avec une certaine pointe d’ironie : "Ce titre est une histoire fictive se déroulant dans un métavers fictif sur une planète fictive gouvernée par un État autoritaire fictif dirigé par un algorithme fictif manifesté par un centre de données fictif gérant une banque fictive qui produit une monnaie fictive contrôlant une population fictive dans une ville fictive, dans laquelle se trouve un appartement fictif où un homme fictif s’est réveillé un jour et a pensé "fuck this"."