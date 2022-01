Muse de retour avec "Won't Stand Down" : que retenir de ce single marqué par un son plus abrasif ?

Muse est l'un des groupes de rock les plus populaires des dernières décennies. Plus de 20 millions d'albums vendus malgré l'apparition du numérique, 2 milliards de streams sur YouTube et des stades qui se remplissent inlassablement depuis des années.

Rien n'est encore officiel mais le groupe britannique devrait sortir un 9e album en 2022. Son arrivée est malgré tout en bonne voie puisque le trio a dévoilé son nouveau single, Won't Stand Down. Cette chanson est marquée par un son bien lourd, garni de distorsions, de kicks de batterie énervés et de cris perçants aux refrains et au pont. Les couplets restent par contre dans du son typiquement Muse, plus électronique, avec les envolées lyriques du chanteur.

Matthew Bellamy chante l'importance de rester debout face à l'adversité. La chanson, déjà diffusée sur Classic 21, comptabilise en quelques jours plus de 3 millions de vues, signe le groupe conserve une fanbase énorme, même si ses chansons n'ont que rarement touché le grand public.