Muse : 20 ans d’"Absolution"

Donner le temps au temps

D’abord le groupe a pris le temps. Débuté à Londres, puis passant par les Cornouailles pour finir à Los Angeles, l’enregistrement s’est déroulé sur près d’un an. Et pour cause : cette fois, la firme de disques du groupe a délié les cordons de la bourse en lui allouant un budget de temps de studio illimité. Dont le groupe a profité pour sculpter un son proche de celui qu’il dégage en live et polir chaque titre et chaque détail avec un souci de bénédictin. Et ça s’entend à l’écoute !

Un total mélange des genres

Selon plusieurs critiques de l’époque, " on n’avait plus vu un tel mélange de styles musicaux depuis le " Bohemian Rhapsody " de Queen. Car si Absolution est l’album le plus " métal " de Muse avec des titres comme " Stockholm Sydrome ", c’est aussi sur ce disque que Bellamy se laisse aller à sa passion pour la musique classique avec du piano et des violons dans " Butterflies & Hurricanes ", ou qu’il alterne le rock bien senti (" Time is Running Out ") avec des balades plus aériennes (" Falling Away with You "), et s’essaye même à l’électro (" Endlessly "). Mais toujours, et dans chaque cas, avec une marque de fabrique qui fait que l’on reconnaît immédiatement Muse.

Des concerts jamais vus !

Et c’est le live qui achèvera de rendre cet album indispensable ! Le groupe jouera à Werchter le 2 juillet 2004, scellant une véritable histoire d’amour (Qui dure encore.) avec le public belge. Quelques jours avant, Muse avait enregistré son concert de Glastonbury (27 juin) dont l’intégralité, ou presque, figure sur le DVD Absolution Tour. Un concert que le groupe décrira comme " le meilleur jamais donné " (avec un " Hysteria " d’enfer, extrait de cet album, d’anthologie.), mais aussi un souvenir tragique puisque le père du batteur Dominic Howard décédera d’une crise cardiaque dans les loges après être venu célébrer cette prestation titanesque avec le trio.