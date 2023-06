Murs, collections, programmation : le musée d’Orsay fait peau neuve

L’espace consacré aux expositions temporaires doit lui aussi être élargi par l’annexion d’une galerie de 300 m2 qui le jouxte, utilisable en fonction des besoins, une amélioration de taille en vue de l’exposition très attendue, qui sera consacrée aux derniers mois de Vincent Van Gogh, à partir d’octobre, ou celle dédiée à la naissance du mouvement impressionniste en mars 2024.

Avec 430.000 visiteurs déjà accueillis depuis fin mars, l’exposition en cours Manet/Degas est victime de son succès, le public regrettant parfois de ne pouvoir admirer pleinement les œuvres en raison de l’affluence. Même chose pour celle consacrée à Edvard Munch qui a accueilli près de 750.000 visiteurs en quatre mois, un record pour Orsay.

D’un budget de 50 millions d’euros sur fonds propres dont 25 millions restent à trouver auprès de mécènes, ces travaux sont devenus "nécessaires" dans ce musée conçu à l’origine pour accueillir 1,5 million de visiteurs par an, selon M. Leribault.

L’Etat subventionne Orsay et l’Orangerie à hauteur de 1,5 million d’euros par an au titre des monuments historiques, soit 15 millions sur 10 ans pour l’entretien du bâtiment, plus gros poste de dépense de l’établissement, indépendamment de ces travaux.