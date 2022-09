Murray Head hospitalisé après un accident avec un poids lourd

Le media Le Figaro a partagé l'information selon laquelle le chanteur anglais, Murray Head, aurait été victime d'un accident de la route. Il aurait été hospitalisé ce 12 septembre, d'après France Bleu . Murray Head vit en France, dans le village de Saucède, depuis plusieurs années et c'est sur un axe près de Gan (dans les Pyrénées-Atlantique), près de la ville de Pau qu'il a percuté un poids lourd.

Lui-même était au volant d'un 4x4 et il a été amené à l'hôpital de Pau, blessé et inconscient, dans un état d'" urgence relative " selon le communiqué . Le chauffeur du poids lourd est, lui, sorti indemne de l'incident.

Selon le média local, Murray Head était en route vers son domicile au moment des faits.