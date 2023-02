"Murmures de bancs" à Léglise, des bancs pour se retrouver et écouter les villageois

D’ici quelques mois, pour le printemps, des bancs publics, joliment décorés prendront place dans les différents villages de la commune de Léglise.

Des ateliers artistiques animés par l’artiste plasticien Xavier Al Charif ont lieu en ce moment pour les construire et les décorer. Des ateliers gratuits et intergénérationnels, proposés aux 4 coins de la commune.

Cette initiative fait partie d’un projet plus vaste qui a démarré l’an dernier, un projet Leader cofinancé par l’Europe et la Wallonie, intitulé "le Centre de mon Monde". Le but est de recréer du lien entre les habitants.

C’est le centre culturel de Habay qui coordonne le projet, en collaboration avec la commune de Léglise et la bibliothèque de Léglise.

Une fois que les bancs seront construits et décorés, des enregistrements audio y seront intégrés, via QR codes. Ces capsules sonores sont issues d’un précédent atelier d’écriture animé par Malika El Maïzi. Plus d’infos sur le projet et les prochains ateliers sur la page Facebook " Le Centre de mon Monde – Léglise "