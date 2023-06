Murielle Keirse à Houmont fait le meilleur beurre au lait cru de la Province de Luxembourg

Le 24 mai dernier, c’était le quatrième concours du beurre au lait cru pour la Province de Luxembourg. Et cette année c’est le beurre doux ou non-salé qui était à l’honneur. Ce lundi, c’était la proclamation des résultats. La médaille d’or récompense la Ferme " Ponts du Ciel " à Houmont, commune de Sainte-Ode. Murielle Keirse a repris la ferme de ses parents il y a cinq ans. Pour elle, "c ‘est un produit unique qui réalisé du début jusqu’à la fin il faut de bons pâturages et de bonnes vaches dont on s’occupe bien et qui donnent un bon lait pour faire un bon beurre ". Un savoir faire que ses parents avaient déjà puisque la famille Keirse produit du beurre depuis 1982.