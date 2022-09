Murielle fait du jambon artisanal depuis 35 ans

Depuis plus de trente ans, Murielle Courtois fait ses charcuteries artisanales à l’ancienne. Sa recette n’a jamais changé.

Murielle Courtois a appris l’art de la salaison un peu par hasard à 20 ans. Pour gagner son indépendance, elle en fait rapidement son métier. Depuis, elle fait des salaisons de jambon, saucisson, lard et magret de canard de façon 100% artisanale. La viande est salée à sec, à la main, et fumée au bois de hêtre. " C’est important de travailler correctement, sans additif ni conservateur ", explique Murielle Courtois. Depuis près de 35 ans, son travail n’a pas changé, mais la reconnaissance qu’on lui porte, si. " Aujourd’hui, on est mieux reconnu par les clients qui apprécient notre travail artisanal. Maintenant, c’est tendance, mais j’ai toujours travaillé comme ça ", dit Murielle Courtois.