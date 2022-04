Muriel Robin rend un hommage poignant à Michel Bouquet : "Vous m’avez sans doute empêché de mourir"

À l’âge de 25 ans, l’humoriste révélée dans La Classe avait failli arrêter ses études. Mais Michel Bouquet l’a persuadée de continuer en trouvant les mots justes pour qu’elle suive sa voie. "Il m’a dit : 'Je suis ton père de théâtre, mon acte de naissance, ma renaissance'" a-t-elle lancé à l’assemblée réunie aux Invalides.

Le professeur de Muriel Robin la poussera encore dans ce métier éprouvant, malgré des embûches rencontrées 10 ans plus tard. "Le métier me tuait. Mais vous m’avez tancé. 'Tu n’as pas le droit, Muriel. Tu as le devoir de servir'. Le père avait parlé. Le repère dans la nuit. Monsieur Bouquet, je vous le dis. Vous m’avez sans doute empêchée de mourir. Plus encore, vous m’avez donné à vivre" a-t-elle raconté. "Vraiment, je souhaite à des futurs comédiens du monde de croiser la route d’un Monsieur Bouquet, un maître capable de vous alléger le pas et d’emplir votre cœur de l’amour du théâtre et vos mains des outils les plus affûtés. Je crains pourtant que vous ne soyez parti en omettant de nous laisser le moule de votre savoir-faire et celui de votre élégance".