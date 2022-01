Muriel Robin regrette d’avoir joué dans "Les Visiteurs" : "Je n’ai pas été heureuse"

La comédienne s’est confiée à Télé-Loisirs sur sa carrière. Elle a notamment évoqué deux regrets : celui d’avoir joué dans Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2 et d’avoir été écartée du monde du cinéma suite à son coming out.

C’est un film culte et pourtant Muriel Robin aurait préféré ne pas l’intégrer dans sa filmographie.

Lors d’un entretien accordé à Télé-Loisirs ce 17 janvier, Muriel Robin a passé sa carrière en revue. L’humoriste, découverte par le grand public dans La Classe, a tenu plusieurs rôles au cinéma et dans des séries et téléfilms.

On y apprend que l’humoriste et actrice de 66 ans n’a pas bien vécu son rôle de Frénégonde/Béatrice dans Les Couloirs du temps, le deuxième volet des Visiteurs, diffusé en 1998. Elle avait dû remplacer en urgence Valérie Lemercier, qui avait refusé de prolonger l’aventure pour un deuxième long-métrage.

"Je n’aurais pas dû le faire. Déjà quand on n’est pas choisie, ce n’est pas terrible, mais être choisie en deuxième… Je l’ai fait quand même parce que Valérie Lemercier ne voulait pas le faire, mais je ne suis pas une deuxième. Ce n’est pas très bon pour son ego […]. Je n’ai pas été heureuse et donc je n’ai pas été très drôle, et je n’ai pas été très bonne non plus" a-t-elle expliqué.