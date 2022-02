Muriel Robin dans "Jacqueline Sauvage" : "C'est un cauchemar de se dire que cela existe réellement"

Sur le plateau, l'ambiance était lourde, "on se sent mal, on est secoué, on a tous dans la tête que ça existe en vrai et là on est dans un pur cauchemar", expliquait l'actrice, soulignant le courage d'Olivier Marchal d'endosser le rôle du mari bourreau. "Même si c'est pour du faux, il faut bien qu'il m'attrape, qu'il me jette par terre, qu'il me secoue. J'avais des bleus."

"Je n'assumais pas toujours ce que j'avais à jouer" confiait l'acteur de 36 Quai des Orfèvres à Télé 2 Semaines. "Tourner la séquence où je pousse Muriel dans l'escalier et où je l'insulte a également été horrible. Je me suis même excusé auprès d'elle".

Marquée par ce tournage, l'actrice, impliquée corps et âme, a continué le combat hors écran. Le 6 octobre 2018, elle lançait un appel à la mobilisation lors d'un rassemblement devant le Palais de Justice de Paris. Plus qu'un rôle, un "acte citoyen".

Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi, une coproduction RTBF à voir mercredi 16 février à 20h20 sur La Une et Auvio.

Avec Muriel Robin, Yves Rénier, Olivier Marchal, Alix Poisson, Armelle Deutch, Samantha Rénier, Erika Sainte et Laura Sepul.