Muriel Robin à propos de Pierre Palmade : "Je ne suis plus son amie"

Muriel Robin a décidé de prendre la parole pour évoquer son amitié avec l'humoriste Pierre Palmade.

En février 2023, Pierre Palmade a eu un accident de la route provoquant une collision avec une autre voiture, faisant trois blessés. Par la suite, nous apprenions que l'humoriste conduisait sous l'emprise de stupéfiants.

Au micro de RTL France, Muriel Robin a évoqué sa relation avec Pierre Palmade en employant des mots durs : "Concernant Pierre Palmade, tout ce que j’ai à dire, c’est que : un, je sais et deux, j’ai vu et entendu des choses qui ne sont pas en sa faveur. C’est pour ça que je ne me suis jamais exprimée et que je ne m’exprimerai pas. Mais je pourrais dire que je ne suis plus son amie."

Elle remet aussi en question son amitié de longue date avec Pierre Palmade : "C’est comme si je savais déjà, avant. Mais que je m’en arrangeais. Parfois, on aime pour deux. Quand on se réveille de ça… Voilà, c’est tout."

La comédienne parle des doutes concernant la réciprocité de cette amitié : "Depuis toujours, pendant les 35 ans, chaque fois que je me posais la question, je n’avais pas tellement de réponses. Mais je sais que j’étais son amie, ça, je le sais et je l’ai prouvé. Et je l’ai prouvé jusqu’au jour de l’accident."

Dans l'émission 50' inside sur TF1, Muriel Robin explique pourquoi elle a décidé de se taire pendant de nombreux mois sur cette situation : "Ce que j’aurais pu dire n’était pas à l’avantage de la personne dont vous parlez donc j’ai choisi de me taire."