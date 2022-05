Murder Mystery : une enquête dans les catacombes de Tour & Taxis

Si vous aussi vous aimez les rendez-vous ludiques dans des endroits originaux, "Alors On Sort ?" vous invite à jouer à l’enquêteur, dans les catacombes des superbes bâtiments de Tour & Taxis, à Bruxelles.

À partir de 15 ans, en solo ou en bande, vous cherchez à élucider les meurtres commis par rien moins qu’un démon. Son petit nom, c’est Azarog, on dit qu’il s’est échappé des entrailles de la Terre, pour se glisser dans les souterrains de Tour & Taxis. Votre mission consiste donc à récolter les indices, quitte à faire parler les morts, dans un décor formidable et inquiétant. Une aventure qualifiée d’immersive, elle s’intitule Murder Mystery et elle nous garantit deux heures de sympathiques frissons. Ça se passe les vendredis soirs, samedis et dimanches, jusqu’au 19 juin…