Muno : des habitants souhaitent créer une épicerie citoyenne

A Muno, village excentré de la commune de Florenville, des habitants planchent en ce moment sur la création d’une épicerie citoyenne. Les Munaçois n’ont plus de magasin alimentaire dans la localité depuis plus d’un an et ils souhaitent remédier à la situation… Une coopérative citoyenne est en cours d’élaboration. Ce projet est soutenu par l’ADL, l’agence de développement local de Florenville. Depuis plusieurs mois, les citoyens se réunissent pour élaborer le projet. Le nom de l’épicerie a déjà été choisi : "Le panier des Roches ", en référence à la roche à l’appel. L’ouverture est espérée pour le printemps, avant cela, un appel aux coopérateurs va être prochainement lancé. De plus, dans le bâtiment qui abritera l’épicerie, se trouve aussi un atelier de boulangerie avec tout l’équipement nécessaire. Un appel est lancé à un boulanger indépendant qui souhaiterait s’y installer. Xavier Lecat de L’ADL revient sur l’origine du projet d’épicerie citoyenne.