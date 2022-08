Munich 1972, les jeux de la terreur : 50 ans après la prise d’otages meurtrière aux Jeux Olympiques

5 septembre 1972. Tout semble calme à Munich malgré l’effervescence des Jeux Olympiques. Ceux-ci sont déjà particuliers, ayant lieu 36 ans après des Jeux menés par un Adolf Hitler voulant profiter de l’événement pour souligner l’hégémonie allemande. Cette fois, on espère une compétition plus apaisée d’un point de vue politique, en totale opposition à ces JO de la honte de 1936. Pourtant, le drame a bien lieu, au sein même du village olympique. L’organisation terroriste palestinienne “Septembre noir” pénètre dans les lieux. Ils sont huit et, une fois arrivés dans les appartements de la délégation israélienne, ils vont tuer deux athlètes avant d’en prendre neuf en otage, dans l’espoir de libérer 232 prisonniers palestiniens contre la vie des sportifs.