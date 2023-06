Mundaneum, un voyage mystérieux au cœur des savoirs humains

L’ambiance du lieu retrace les idées des fondateurs du Mundaneum. Paul Otlet, reconnu comme l’un des pères d’Internet, Henri La Fontaine, Prix Nobel de la paix en 1913 et Léonie La Fontaine, l’une des premières féministes belges. En 1895, ils rêvent ensemble de paix et de connaissance et mettent sur pied des dizaines de projets sous la bannière du Mundaneum.

Tout d’abord, ils classent le monde et créent un moteur de recherche sur papier, ils le documentent via la récolte de milliers d’informations. Ensuite, ils le partagent dans un musée consacré à la connaissance. Enfin, stade ultime du projet, ils rêvent d’une Cité Mondiale entièrement dédiée à la compréhension et collaboration universelle.

Le Mundaneum présente cette histoire dans son tout nouveau parcours permanent mêlant archives et questions d’actualité.

