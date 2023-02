MUN : le jeu de rôle pour mieux comprendre le fonctionnement des Nations Unies

Livia, étudiante en bac 3 à l’université Saint-Louis, étudie le droit. Pour elle, travailler avec des organisations internationales est vraiment une grande opportunité, tant au niveau de ce qu’elle apprend qu’au niveau de l’expérience humaine puisqu’elle a rencontré de nombreux jeunes. Elle est d’ailleurs toujours en contact avec une étudiante canadienne de sa délégation. Cela lui a permis de mettre en pratique un maximum de notions vues au cours. En effet, le but premier de cette expérience est de rendre moins académique, moins théorique la "matière" et d’être le plus proche possible des réalités de terrain de l’ONU. Cela permet également, pour nous les Européens, de mieux comprendre les décisions politiques et l’influence qu’a l’ONU, même si celle-ci est parfois vivement critiquée.