Mumford & Sons en remplacement de Stromae à Rock Werchter

Rock Werchter 2023 se déroulera au Festivalpark de Werchter, du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. En 2023 comme lors des précédentes éditions, ces quatre journées de festival feront découvrir aux festivaliers un cocktail audacieux qui réunit le meilleur de la musique actuelle. Au programme, du rock, de l’indie, de la pop, de la soul, du metal, du hip-hop, de la dance et bien d’autres encore. Les plus grands noms seront de la partie tout comme quantité d’étoiles montantes. Muse, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Stormzy, Liam Gallagher, Oscar and The Wolf, Queens of the Stone Age, Fred again.., Rosalía, Lil Nas X, Sam Fender, Machine Gun Kelly, Iggy Pop et Editors sont à l’affiche de l’édition 2023 de ​ Rock Werchter. Pour le line-up complet et l’horaire des concerts, consultez rockwerchter.be.