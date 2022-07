MultiVersus : comme rejoindre la bêta gratuite ?

Le Super Smash Bros. de la Warner est désormais disponible en bêta dans plusieurs régions du monde, dont l’Europe. Le jeu, gratuit, est présent sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC, et est compatible crossplay et cross-sauvegarde. Bref, aucune raison de ne pas y jeter un œil.

Pour rappel, MultiVersus est un jeu de combat fortement inspiré du Super Smash Bros. de Nintendo. Mais à la place de figures emblématiques du jeu vidéo, ce sont ici des personnages issus des nombreuses licences de la Warner qui s’affrontent.

Dans cette bêta, vous pourrez incarner :

Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn (DC)

Sammy et Velma (Scooby-Doo)

Bugs Bunny et Taz (Looney Tunes)

Arya Stark (Game of Thrones)

Jake le chien and Finn l’humain (Adventure Time)

Steven Universe et Grenat (Steven Universe)

Tom & Jerry

Le géant de fer

Reindog, un personnage créé pour le jeu

D’autres personnages s’ajouteront au fur et à mesure, comme Rick et Morty ou encore le joueur de basket LeBron James.