"Multitude" de Stromae : "Les textes sont vraiment très forts. Chacun peut s'y reconnaître"

Il aura fallu attendre 9 ans avant un nouvel album de Stromae, et l'attente en valait plutôt la peine.

L'auteur-compositeur-interprète belge de 36 ans a réussi à se renouveler tout en gardant sa marque de fabrique : signer des textes bouleversants en phase avec le quotidien d'une grande part de la population, qui contrastent avec des sonorités rythmées et chaloupées.

Bruno Tummers nuance tout de même : "Les thèmes et les textes sont vraiment très forts. Chacun peut se reconnaître dedans. Musicalement, soyons honnêtes, on ne retrouve ce côté tubesque ou catchy de Racine carrée. Mais il y a beaucoup de mélodies dans ces chansons là donc quand vous les entendrez en radio régulièrement, elles rentreront forcément dans l'oreille".

Le chroniqueur tient aussi à justifier le peu d'interviews de Stromae pour cet album : "Il veut laisser parler les chansons avant tout et que celles-ci soient le plus important et sans doute pas son discours".

► Stromae sera en concert le 19 juin à Werchter Boutique et le 10 juillet aux Ardentes à Liège ainsi que les ​​15, 16 et 17 mars 2023 au Palais 12 à Bruxelles.