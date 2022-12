Multitube : ces artistes qui sont nés ou qui nous ont quittés un 24 ou un 25 décembre

Avec comme première artiste née le 25 décembre 1954 à Aberdeen (ville du Nord-Est de l’Ecosse), Ann Lennox. Elle fêtera donc ses 68 ans ce dimanche. Revenons sur un tube d’Annie Lennox : " Here comes the Rain again ". Une chanson qu’elle écrit et enregistre avec Dave Steward avec qui elle forme le duo Eurythmics. Une chanson sortie sur " Touch ", le 3e album studio du groupe paru en 1983. Voici donc " Here comes the Rain again ", c’est Eurythmics qui ouvre cette demi-heure de tubes. La voix d’Annie Lennox dans " Here comes the Rain again ". Une chanson signée Eurythmics, c’était en 1983. Annie Lennox qui, je vous le disais, est née un 25 décembre.