Multiplication d’incendies de ferme en province de Namur, à cause de la météo ?

La zone de police Condroz-Famenne alerte : deux des quatre communes qui se situent sur son territoire ont été touchées par des incendies de ferme en moins de cinq jours la semaine dernière. C’est beaucoup, comme le confirment par ailleurs les pompiers de la zone de secours correspondante, la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville).

Ces derniers estiment qu’il s’agit a priori de feux par autocombustion, tout en restant prudents sur les causes. Ce qui est sûr, c’est que ces incendies ont demandé énormément d’efforts, en moyens humains mais aussi en eau. "Pour le dernier incendie, on a dû utiliser plus de 200.000 litres", précise le lieutenant Patrice Liétart, porte-parole de la zone de secours. Et d’ajouter que ses équipes en arrivent à devoir contacter les gestionnaires d’eau dans le cadre de leurs interventions pour ne pas mettre en péril la distribution, et ce parfois lors de périodes de sécheresse.

Des ballots rentrés trop tôt ?

Pour rappel, l’autocombustion se déclenche lorsque des bactéries fermentent, entre autres au sein d’un ballot de foin trop humide. Alors, les ballots ont-ils été rentrés avant d’être assez secs ? C’est possible, selon Benoit Thomassen, directeur du service conseil analyse et politique de la Fédération Wallonne de l’Agriculture. "S’il s’agit bien d’autocombustion, cela peut venir de récoltes de foin trop humide ayant eu lieu ces dernières semaines", déduit-il. "Avec l’annonce du retour de la pluie, on fauche et on fait sécher en vitesse avant que ladite pluie n’arrive". Autre possibilité : des fuites dans les toits des granges, qui amènent de l’humidité et donc une fermentation dans les ballots, déclenchant ainsi une autocombustion.

Pour éviter cela, trois conseils de précaution : s’assurer que les ballots soient bien secs avant de les rentrer, éviter de mélanger les anciens ballots et les nouveaux et enfin, bien ventiler les espaces de stockage.