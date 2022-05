Muguet, manifestations, danses, concerts… Les traditions du 1er mai à travers le monde (carte interactive)

En Allemagne aussi, le 1er mai est un jour férié. Mais ici, cette journée est également marquée par des traditions ancestrales.

Et cela commence dans la nuit du 30 avril au 1er mai, avec la Nuit de Walpurgis, associé au sabbat des sorcières. Des bals et des fêtes sont aussi organisés pour " Tanz in den Mai " (traduction : danser jusqu’en mai). Pour l’occasion, les enfants s’amusent à faire des farces à leurs proches, notamment en déplaçant des objets.

Le premier mai c’est aussi une sorte de saint valentin pour certains Allemands, notamment dans la région de Cologne. Les amoureux peuvent déclarer leur flamme en déposant, au petit matin, une branche ou un petit arbre devant la porte ou la fenêtre de la personne aimée. Un arbre généralement accompagné de papier crépon coloré, et d’un cœur portant les initiales des deux amoureux.

Enfin, dernière tradition allemande : l’arbre de mai, ou MaiBaum. Une tradition ancestrale provenant des steppes orientales pour vénérer la nature et célébrer le début de l’été. Le 1er mai, certains villages allemands érigent un arbre décoré, autour duquel il pouvait danser pour chasser les mauvais esprits. La compétition fait rage entre villages pour savoir qui aura le mât le plus haut, et des tours de garde sont même menés pour éviter qu’ils ne soient détruits. Certains MaiBaum peuvent atteindre les 30 mètres de haut.