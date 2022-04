Muguet et 1er mai : faut qu’on revoie les bases !

Le muguet est principalement cultivé en France, dans la région de Nantes. En Belgique, on compte quelques producteurs en Flandre – surtout dans la région d’Alost – et un seul en Wallonie. Pierre Lhoas cultive son muguet à Ohey dans le Condroz namurois depuis une quinzaine d’années. " C’est culturel : il n’y a pas une tradition de producteurs. En Wallonie, on a beaucoup plus des revendeurs et de commerçants. Je trouve cela malheureux parce qu’il y a une réelle demande des fleuristes. Nous, on est débordé. Un brin local, cela garantit la fraîcheur, l’odeur… C’est du circuit court ! " explique-t-il à nos confrères de Matélé.

En 2018, le muguet belge ne représentait que 10% des ventes sur le marché national. En 2022, l’Union royale des fleuristes s’attend à une plus grosse production belge. " C’est très différent des années précédentes. J’espère que le muguet belge va représenter 60% des ventes cette année ", avance prudemment le président de l’Union royale des fleuristes de Belgique, Koen Van Malderen.

Pour arriver à produire près de 5000 plantes chaque année, Pierre Lhoas doit jouer avec la météo belge. " La température doit être au-dessus de 10 degrés, idéalement proche de 15, 20 degrés le plus longtemps possible, entre le 15 avril et le 1er mai. C’est tout l’art de l’horticulteur de chouchouter le muguet pour qu’il soit dans les bonnes conditions et pour que ce fleuron soit bien épanoui et odorant. En soi, c’est une plante qui est tout à fait rustique et adaptée à notre climat ", détaille l’agriculteur.