Mucoviscidose : une maladie génétique rare et sévère

La mucoviscidose est une maladie génétique rare puisqu’elle concerne en Europe une personne sur 2500 à 3500 mais elle reste quand même la plus fréquente des maladies génétiques. Son espérance de vie n’a fait que croître au fil du temps grâce à une meilleure connaissance de la maladie et l’amélioration de la prise en charge thérapeutique. Comment la recherche évolue-t-elle ? Le point avec le Dr Hedwige Boboli, pneumo pédiatre et médecin coordinateur au Centre de référence liégeois pour la mucoviscidose, département de pédiatrie du CHU de Liège, site de la Citadelle.