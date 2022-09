Mucoviscidose : un nouveau traitement change la vie de certains malades.

En mars dernier, il a été approuvé en France pour les enfants de 6 à 11 ans ayant certains profils génétiques.

Mais attention, "ce n'est pas un traitement miracle, on ne guérit toujours pas de la mucoviscidose", prévient David Fiant. Surtout, seuls 40% des 7.500 malades en France vont pouvoir en bénéficier : pour certains, dont la plupart des enfants, il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur le marché.

15% des patients ont par ailleurs un profil génétique rendant inopérant ce traitement.

Et quelque 900 malades ayant reçu une transplantation ne peuvent pas non plus y prétendre. Greffée il y a 15 ans, Sabrina Perquis, 41 ans, a vu l'arrivée de ce nouveau traitement avec "beaucoup d'espoir". Mais pour elle, ce fut aussi "un coup dur car les gens comme moi n'y ont pas droit. Or quand on a reçu une greffe, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, un rejet étant toujours possible". "Nous demandons à ne pas être oubliés, la recherche doit progresser pour apporter des solutions à tous les malades", plaide-t-elle.