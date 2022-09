MTG, Meteosat Troisième Génération, un investissement de plusieurs milliards: la révolution des satellites météorologiques

Le climat est en mutation. Les phénomènes météorologiques violents sont de plus en plus fréquents et touchent toute l'Europe. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les événements liés à la météo et au climat ont coûté la vie à 145.000 personnes entre 1980 et 2022. Du point de vue des pertes économiques dans l'Espace économique européen pour cette même période, on atteint les 520 milliards d'euros.

Dans ce contexte, l'Agence européenne des satellites météorologiques a investi dans le système satellitaire géostationnaire "le plus complexe et innovant jamais réalisé", précise Phil Evans, Directeur général d'EUMESTAT. Cette agence, une organisation intergouvernementale, a pour mandat d'observer le temps et le climat depuis l'espace et de dispatcher ensuite l'information à ses 30 Etats membres, dont la Belgique.