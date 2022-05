MSI, RLCS et FNCS : le week-end esport résumé en 2 minutes

C’est le Back to Back pour l’équipe chinoise RNG. Après une bataille acharnée contre la team sud-coréenne T1, elle remporte pour la 3e fois un MSI, sur un score de 3-2. Une finale qui aura tenu plus de 2 millions de téléspectateurs en haleine jusqu’à la fin ! Royal Never Give Up n’était pas présente sur les lieux suite aux restrictions sanitaires de leur pays. RNG n’avait jamais battu T1 dans une rencontre à élimination directe. T1 avait sorti l’équipe européenne G2 Esports en demi-finale, montrant encore que les équipes asiatiques sont un cran au dessus des équipes occidentales.