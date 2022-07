MSF annonce la fermeture de son centre d’accueil pour mineurs étrangers non accompagnés

Dans l’attente d’un nouveau bâtiment

L’ONG a également su mobiliser à la fois le milieu associatif et le milieu institutionnel pour bien mettre en lumière les besoins de ces mineurs non accompagnés. Si l’utilité de ce type de centre adapté est unanimement reconnue et que de réelles avancées ont été réalisées afin que les autorités reprennent le projet, force est de constater que le centre fermera le 15 juillet.

Nicole de Moor (CD&V), la nouvelle secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, assure que le gouvernement va reprendre la main dans l’attente d’une solution en ce qui concerne le bâtiment : "On veut continuer ce beau projet, mais malheureusement le bâtiment n’est plus disponible pour nous. On est en concertation avec la Région bruxelloise pour trouver une solution. Le gouvernement fédéral va financer la suite, mais on va travailler ensemble aussi avec les ONG parce que c’est un groupe cible de jeunes très difficiles à approcher. Ils ne font pas confiance aux autorités parce qu’ils sont en contact avec des passeurs criminels qui leur racontent des faussetés. Donc on va travailler ensemble pour diriger ce groupe de jeunes vers le réseau d’accueil de Fedasil."