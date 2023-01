"Mr Wolff” : Ben Affleck incarne un comptable particulièrement musclé

Christian Wolff est un expert-comptable aux capacités hors du commun. Se situant dans le spectre autistique, ce quarantenaire solitaire travaille pour plusieurs organisations mafieuses dans divers recoins de la planète. Il se retrouve alors dans le collimateur de la brigade anticriminalité du ministère des Finances et de son responsable, Ray King. La situation va encore plus s’envenimer quand Christian va faire quelques découvertes peu légales…

Si Anna Kendrick a pu compter sur sa maman, experte-comptable, pour appréhender les mathématiques du film, c’est Ben Affleck qui a dû s’investir le plus pour son rôle. Son personnage se situant dans le cadre du trouble du spectre de l’autisme, l’acteur a fait des recherches avec le réalisateur Gavin O’Connor pour être juste dans son interprétation :

On a appris que ce que les gens appellent le trouble du spectre autistique correspond à une grande diversité de conditions. J’ai aussi essayé de trouver le juste équilibre entre la volonté de donner des infos sur Christian au spectateur et la nécessité de ne pas le faire d’une manière trop évidente.

Cela se ressent dans sa prestation, se voulant mesurée. Si Gavin O’Connor rappelle que le personnage n’est inspiré de personne ayant pu exister, le scénariste Bill Dubuque a déclaré avoir voulu voir comment son personnage utilisait son trouble du spectre de l’autisme. Il en ressort un thriller particulièrement musclé composé, en plus de l’actrice de “Twilight”, de J.K. Simmons (Oscar du meilleur second rôle masculin pour “Whiplash”) et Jon Bernthal (“Ford v Ferrari”). Peu étonnant alors que le film ait connu le succès au box-office, bien porté par sa star qui semble actuellement particulièrement heureux à tous les niveaux.