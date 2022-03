"Mr Selfridge", la série britannique sur l'histoire vraie du roi du shopping

Cette série britannique raconte l'histoire vraie d'Harry Gordon Selfridge, un Américain qui a révolutionné la mode au début du 20e siècle à Londres. Les deux premières saisons sont disponibles jusqu'au 20 septembre en version multilingue sur Auvio.

Harry Gordon Selfridge lance en 1909 le premier grand magasin londonien, dans le but de rendre le shopping aussi excitant que le sexe. Véritable visionnaire et pionnier, il met un point d'honneur à offrir un lieu magique présentant toute une série d'articles de façon étonnante, inédite, amusante, voire excentrique. Mais dès le début, le projet se place sous de mauvais auspices : certains le vouent à l'échec en raison de l'emplacement choisi, et le partenaire de Selfridge se retire ...

Mr Selfridge est une série britannique aux allures de drame historique, créée par Andrew Davies (House of Cards, Les Misérables) et produite par la chaîne ITV. Comme dans Downton Abbey, la petite histoire rejoint la grande et dévoile les mutations de la société britannique au bord de la Première Guerre mondiale. Mr Selfridge est aussi le théâtre d'intrigues qui permettent de représenter l'évolution de la place des femmes dans la société ou les relations entre les différentes couches sociales.