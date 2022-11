MR – Open Vld : Après des semaines sous pression, la famille libérale veut réaffirmer son "ciment commun"

C’est donc par un communiqué commun que les présidents du MR et de l’Open VLD rappellent aujourd’hui qu’ils "entretiennent des relations fortes et solides", comme ils l’ont rappelé lors des 175 ans du parti libéral il y a un an. Ils reconnaissent toutefois que "Ces dernières semaines, des dossiers d’actualité ont mis une certaine pression sur la famille libérale".

"Comme dans toutes les familles, des divergences peuvent survenir. Mais celles-ci ne peuvent remettre en cause notre ciment commun : La défense d’un projet libéral pour une Belgique de liberté et de progrès", écrivent les deux présidents.

Dans le communiqué, les deux présidents rappellent qu’il "est indispensable de respecter les sensibilités des deux partis" et ce dans leur combat pour une société plus libérale.

Alors que dans cette période, citoyens et les entreprises doivent faire face à plusieurs crises, l’Open VLD et le MR, chacun à la place qu’ils occupent dans la coalition, confirment leur volonté de renforcer l’impact du libéralisme et de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité d’action du gouvernement fédéral", écrivent les deux présidents de partis.

Dans ce contexte, les présidents Bouchez et Lachaert "prendront l’initiative afin de permettre la coordination" de leur action sur les dossiers socio-économiques et budgétaires à venir. Et de citer quelques-uns de ces dossiers : "la lutte contre les pièges à l’emploi dans le cadre de l’enveloppe bien être, le développement de notre taux d’emploi, une fiscalité moins lourde dans un cadre budgétaire assaini et la sécurité de notre approvisionnement énergétique".

Dans ce cadre des réunions communes sont prévues entre présidents, membres du gouvernement et de la Chambre pour améliorer la coordination de leur action.