MR hennuyer : la députée Rachel Sobry quitte Momignies pour s’installer à Thuin

C’était une rumeur, elle est confirmée. La députée régionale wallonne MR, Rachel Sobry quitte Momignies, s’installe à Thuin et affiche des ambitions politiques. Elle a officialisé son arrivée ce midi dans une brasserie de la ville en présence, notamment, de son président de parti.

" Tout s’alignait pour ce choix professionnel, politique mais ce choix est avant tout guidé par un choix personnel lié à ma vie privée, a insisté Rachel Sobry. J’ai acheté une maison, ici, et ce choix est celui d’une jeune femme de 29 ans qui construit sa vie. Politiquement, je quitterai donc la vie politique de Momignies pour m’investir totalement dans celle de Thuin. L’objectif est clair : augmenter l’influence politique du MR local, lui permettre de réintégrer la majorité et pourquoi pas redevenir la première force politique. Je n’abandonne pas pour autant les citoyens de toute la région et particulièrement les habitants de Momignies que je continuerai à représenter en tant que députée. "

Après Denis Ducarme à Charleroi, Valérie Glatigny à Auderghem, le MR continue donc sa stratégie : " L’objectif est de renforcer notre présence dans les grandes villes, a précisé Georges-Louis Bouchez, le président du parti lors de cette conférence de presse. Et l’arrivée de Rachel Sobry à Thuin s’inscrit dans cette stratégie. L’arrivée de la plus jeune parlementaire wallonne, étoile montante du parti, se fait dans l’intérêt de toute la région. "