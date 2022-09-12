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Ukraine - Україна

Бельгійська партія MR підтверджує підтримку України |

il y a 2 heuresTemps de lecture1 min
Par Belga

Партія "Рух реформ" (MR) зустрілася цієї неділі під час свого сімейного дня, запрошення до парку Adventure Valley у Durbuy. Можливість для президента партії Жоржа-Луї Буше ще раз підтвердити необхідність підтримки України, незважаючи на те, що він сприймає як певне розчарування. "Іноді чую запитання на підтримку України. Але ця війна - це наша війна, за цінності свободи народів розпоряджатися собою, відмови від насильства. Так, ситуація важка, але не піддавайтеся до легкої віри в те, що диктатору можна дозволити, диктувати свій голос на світовій арені, для короткострокового комфорту, бо великі проблеми попереду. Боротьба коштує нам більше, ніж будь-коли, ми повинні підтримувати Україну, тому що ці фундаментальні цінності, вони або будуть, або їх не буде".

 

Le parti belge  MR réaffirme son soutien à l’Ukraine

Le parti du Mouvement réformateur (le MR) s’est réuni ce dimanche lors de sa journée des familles invités au parc Adventure Valley de Durbuy. L’occasion pour le président du parti Georges-Louis Bouchez de réaffirmer la nécessité du soutien à l'Ukraine, face à ce qu'il perçoit comme un certain découragement. "J'entends parfois des questionnements dans le soutien à l'Ukraine. Mais cette guerre, c'est notre guerre, pour des valeurs de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, le refus de la violence. Oui la situation est difficile, mais ne cédez pas à la facilité de croire qu'on pourrait laisser un dictateur dicter sa voix sur la scène mondiale, et ce pour un confort à court terme mais de grands problèmes à venir. Aujourd'hui, même si cela continue à nous coûter, nous devons plus que jamais être aux côtés de l'Ukraine, car ces valeurs fondamentales, elles seront universelles ou ne seront pas."  

 

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