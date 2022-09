Бельгійська партія MR підтверджує підтримку України

Le parti du Mouvement réformateur (le MR) s’est réuni ce dimanche lors de sa journée des familles invités au parc Adventure Valley de Durbuy. L’occasion pour le président du parti Georges-Louis Bouchez de réaffirmer la nécessité du soutien à l'Ukraine, face à ce qu'il perçoit comme un certain découragement. "J'entends parfois des questionnements dans le soutien à l'Ukraine. Mais cette guerre, c'est notre guerre, pour des valeurs de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, le refus de la violence. Oui la situation est difficile, mais ne cédez pas à la facilité de croire qu'on pourrait laisser un dictateur dicter sa voix sur la scène mondiale, et ce pour un confort à court terme mais de grands problèmes à venir. Aujourd'hui, même si cela continue à nous coûter, nous devons plus que jamais être aux côtés de l'Ukraine, car ces valeurs fondamentales, elles seront universelles ou ne seront pas."