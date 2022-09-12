Бельгійська партія MR підтверджує підтримку України

Партія "Рух реформ" (MR) зустрілася цієї неділі під час свого сімейного дня, запрошення до парку Adventure Valley у Durbuy. Можливість для президента партії Жоржа-Луї Буше ще раз підтвердити необхідність підтримки України, незважаючи на те, що він сприймає як певне розчарування. "Іноді чую запитання на підтримку України. Але ця війна - це наша війна, за цінності свободи народів розпоряджатися собою, відмови від насильства. Так, ситуація важка, але не піддавайтеся до легкої віри в те, що диктатору можна дозволити, диктувати свій голос на світовій арені, для короткострокового комфорту, бо великі проблеми попереду. Боротьба коштує нам більше, ніж будь-коли, ми повинні підтримувати Україну, тому що ці фундаментальні цінності, вони або будуть, або їх не буде".