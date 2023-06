Mozart s’invite au Festival pop de Glastonbury, sous les doigts de la chanteuse et flûtiste Lizzo

Ce week-end, un petit air de Mozart s’est glissé sur la scène principale du mythique Festival de Glastonbury, qui accueillait cette année de grands noms de la pop et du rock tels que les Artic Monkeys, Guns n' Roses, Lana Del Rey ou encore Sir Elton Jon, qui a d’ailleurs fait ses adieux au public britannique lors du concert de clôture du festival.

Le Glastonbury Festival, c’est le rendez-vous incontournable des amateurs de musique pop. Et parmi les grandes têtes d’affiche de cette année, on retrouvait la chanteuse, rappeuse et aussi flûtiste Lizzo. Bien plus connue des amateurs de musique R&B que ceux de musique classique, Lizzo (de son vrai nom Melissa Viviane Jefferson) est une rappeuse américaine, qui a reçu dans son enfance, une formation musicale classique. Elle pratique la flûte traversière, dont elle joue fréquemment dans ses chansons plutôt Hip-Hop/RnB. Son instrument la quitte d’ailleurs que très rarement, et lors de ses nombreuses apparitions télévisées, il n’est pas rare de la voir interpréter quelques airs, qu’ils soient classiques ou plus modernes.

On se souvient de ses passages remarqués sur le tapis rouge du gala du Met, en 2022 et 2023, où elle a joué à plusieurs reprises le début du "Prélude à l’après-midi d’un faune" de Claude Debussy, sur une flûte en or vert 18 carats d’une valeur de 55 millions de dollars en 2022, et l’ouverture de la Flûte enchantée en 2023. Et c’est avec cette ouverture de la Flûte enchantée de Mozart que Lizzo a ouvert son concert, samedi dernier, lors du Festival Glastonbury. Et c’est ainsi que Mozart a été acclamé par une foule de spectateurs qui ne sont, à première vue, pas acquis au classique.

Une petite incursion de la musique classique dans l’un des plus célèbres festivals de musique au monde, qui n’est pas sans rappeler l’origine du Festival. Car, si la version actuelle du festival remonte aux années 1970, il y a eu également une version "musique classique" du Festival de Glastonbury. En effet, dans les années 1910, le compositeur britannique Rutland Boughton a pris exemple sur Wagner et son Festival de Bayreuth pour créer un festival de musique classique, qui sera organisé jusqu’en 1926.