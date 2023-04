Mozart et Beethoven dans une battle de rap, dans une vidéo déjantée à portée éducative

De Mozart et Beethoven, qui est le meilleur compositeur ? Et si on leur avait posé la question, qu’auraient-ils répondu ? Comment se seraient-ils vendus ? Pour les réalisateurs de cette série pour enfants, la réponse est claire, c’est dans une battle de rap que les deux compositeurs auraient loué leur talent.

Que nous soyons mélomanes ou néophytes, nous connaissons tous au moins une œuvre de Mozart et de Beethoven. Véritable star de la musique classique du XVIIIe siècle, ils font tous les deux parties de plus grands compositeurs de l’histoire de la musique, auteurs d’œuvres monumentales et mythiques. Et si on avait demandé à ces deux compositeurs de vanter leur mérite et leur travail, comment l’auraient-ils fait ?

Juny & Tony est une série de petites vidéos et chansons à portée éducative, à destination des tout-petits et des enfants. Apprendre en chantant et en s’amusant, telle est l’objectif de ces vidéos dans lesquelles nous suivons un frère et une sœur qui aident les enfants à compter, à lire, qui leur en apprennent plus sur l’histoire, la science et les arts. Et dans la vidéo "Quel est le meilleur musicien classique", nous retrouvons un Mozart et un Beethoven s’affrontant dans une battle de rap et rappelant toutes leurs plus grandes compositions.

Dans la vidéo, le petit Tony est ravi car il vient de recevoir son piano. "Je vais pouvoir m’entraîner tous les jours, je vais devenir un grand musicien"! Pour le futur "grand musicien", sa sœur Juny lui offre des photos encadrées de Mozart et Beethoven. Mais voilà Tony devant un terrible dilemme, quel cadre accrocher au mur, celui de Mozart ou celui de Beethoven ? Et pour l’aider dans son choix, ce sont Mozart et Beethoven en personne qui vont lui rappeler leurs plus grandes œuvres, et ce dans une battle de rap des plus étonnantes.