Mozart est-il un incontournable du Concours Reine Elisabeth de chant ?

Ce jeudi 1er juin, les quatre premiers finalistes fouleront la scène de la salle Henri Leboeuf de Bozar, pour présenter leur programme de finale, accompagnés de l’Orchestre symphonique de La Monnaie, placé sous la direction d’Alain Altinoglu. Et dans ces programmes de finale, il y a fort à parier que l’on retrouvera des airs de Mozart.

En effet, Wolfgang Amadeus Mozart est le roi des concours et peut-être le compositeur le plus redouté dans cet exercice.

Et même si Mozart n’est pas imposé au répertoire, rares sont les candidats (et les candidates) qui font l’impasse sur le maître de l’opéra classique et ce dès l’envoi des présélections sur DVD.

Et quand on pense à Mozart, on pense tout de suite au fameux air de la Reine de la Nuit, issu de La flûte enchantée. Et pourtant cet air n’est pas véritablement représentatif du style Mozartien. Chez Mozart : pas de virtuosité débordante, pas d’aigus clinquants en fin d’air, pas d’effusion de sang comme dans les opéras du XIXe siècle.

Paradoxalement la difficulté de Mozart, c’est son apparente simplicité. Une petite imperfection dans la ligne vocale, un aigu un brin acide, une phrase manquant un poil de soutien d’air et c’est la catastrophe. Mozart met les interprètes totalement à nu.

Alors imaginez, dans des moments de stress intenses comme les concours, à quel point ça peut être un répertoire redoutable !

Au Concours Reine Elisabeth, le gagnant toutes catégories des airs de Mozart c’est le comte des Noces de Figaro qui viendra assurément tenter de charmer nos oreilles avec son côté crooner dépassé. Ce personnage, aux mœurs tout à fait déplacées, nous offre avec cet air, entre lignes vocales parfaites et maîtrise de la vélocité, toute l’étendue du génie compositionnel du maître de la satire sociale.

Un air que l’on n’entendra pourtant pas durant cette finale 2023. Par ailleurs, seules quatre finalistes ont choisi d’inclure un air de Mozart dans leur programme.

Rendez-vous dès ce jeudi 1er juin à 20h, en radio avec Camille De Rijck et Céline Scheen sur Musiq3, et en télévision avec Caroline Veyt et Patrick Leterme sur La Trois et Auvio.