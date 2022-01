Mozart en cuisine : une chorégraphie chaplinesque signée Jiri Kylian

En ce 27 janvier, jour anniversaire de Mozart, nous vous proposons de (re)découvrir Birth-day, du chorégraphe tchèque Jiri Kylian. Ce dernier y propose plusieurs chorégraphies scénographiées et filmées autour d’œuvres emblématiques de Mozart. Parmi les chorégraphies, on retrouve une délicieuse mise en scène sur l’ouverture des Noces de Figaro.

C’est une réflexion purement philosophique et métaphysique qui est à l’origine de cette œuvre, Birth-day. Quel est notre sens sur terre, que faisons-nous du temps qui nous est accordé… Pour mettre des gestes sur ces interrogations, le chorégraphe tchèque Jiri Kylian s’est tourné vers la musique de Mozart qui, selon Kylian, "a compris la vie dans toute sa richesse, sa clownerie et sa folie malgré le peu de temps qui lui a été donné sur terre". Dans la note d’intention de sa chorégraphie, Jiri Kylian ajoute au sujet de Mozart : "C’est son esprit, et sa compréhension du fait que la vie n’est rien d’autre qu’une mascarade ou une répétition générale de quelque chose de bien plus profond et significatif qui m’a inspiré pour faire ce travail."

Dans Birth-Day, plaisanterie baroque et chaplinesque, l’un des cinq seniors du Nederlands Dans Theater célèbre son anniversaire autour d’une longue table. Et toutes les chorégraphies qui suivent sont des successions de préparatifs pour la fête d’anniversaire. Et parmi les chorégraphies de Birth-day, il y en est une qui retient l’attention, la préparation du gâteau dans la cuisine, avec comme musique d’encouragement l’ouverture des Noces de Figaro.

Dans cette chorégraphie, Jiri Kylan associe joue avec le temps et les notes. Chaque note est associée à une action. On retrouve un peu l’esprit des films de Chaplin – les danseurs arborent d’ailleurs la fameuse moustache de Chaplin – avec un humour savoureux. Une chorégraphie délicieuse que nous vous laissons savourer ci-dessous.

Joyeux anniversaire Wolfgang !