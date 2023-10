Mozaïk, un gîte adapté aux personnes à mobilité réduite à Louvain-la-Neuve

Notre dynamique handivoyageuse Blandine Even nous emmène dans un lieu qui lui est tout particulier, le gîte Mozaïk :"Cet endroit me rappelle mes voyages". En effet, durant un an, Blandine s'est donné le défi de parcourir le monde à bord de son fauteuil roulant. Double défi pour cette jeune femme porteuse de handicap qui n'a pas froid aux yeux ! Vous l'aurez deviné, Blandine est maintenant une vraie experte en mobilité : en Tuk-tuk adapté au Cambodge, en transports en commun ou en passant par des sites touristiques emblématiques comme Barcelone ou Singapour, Blandine a tout partagé dans son blog 1000 découvertes à 4 roulettes.