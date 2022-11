Movulango dévoile un excellent premier EP et confirme les espoirs placés en lui

À côté de ce projet Movulango, tu avais aussi les groupes Future Sound of Antwerp ou Ego Troopers. Est-ce que tu continues à jouer dedans ?

M : Oui, même si nous ne jouons plus trop. Avec Olivier, on ne s’est jamais séparés mais on est très concentrés sur nos projets personnels. Avec Asa Moto, il crée de la super musique, ils ont beaucoup de dates et ça fonctionne vraiment bien. Et ils travaillent sur un nouvel album en ce moment, ce qui est très chouette. Mais le plus cocasse, c’est que je ne savais pas que des gens savaient qu’on existait. On me demande de plus en plus ce qui se passe avec FSOA depuis que j’ai ce projet solo. Mais lorsqu’on produisait de la musique, au début de l’aventure Deewee, personne ne s’en souciait. On n’avait qu’un seul booking les deux premières années. Mais du coup, si beaucoup de personnes le demandent, on fera une tournée de retour (rires).

Tu as mis du temps à accepter ta voix sans effets ou vocodeur. Es-tu plus satisfait à l’heure actuelle ?

M : Oui. Je suis très confiant maintenant. La voix n’est qu’un muscle, tout le monde peut chanter en s’entraînant un peu chaque jour. Si tout le monde chante sous la douche chaque matin, tout le monde saura chanter. Mais parfois, ça fait toujours partie de mon processus créatif d’utiliser l’autotune. Par exemple, sur scène, je l’utilise sur deux morceaux. Mais c’est clair que maintenant, chanter sans autotune n’est plus un problème.

Tu as eu quelques concerts récemment, notamment en première partie de Hot Chip. Ce n’était pas compliqué de chanter ces morceaux plutôt personnels en face d’une foule ?

M : Si ! Mais je pense qu’il y a du stress qui s’était envolé car j’avais bien répété. Quand tu t’entraînes cent fois, ça devient juste un exercice. Et toute la partie émotionnelle attachée aux morceaux disparaît. Et puis je me dis parfois que je me sentais vraiment merdique en écrivant une chanson et là je la chante devant des gens, ce qui est plutôt chouette parce qu’elle prend vie.