Movistar prolonge 12 coureurs d’un coup et dévoile son effectif 2024

Movistar a annoncé les prolongations de contrat de… 12 coureurs. La formation espagnole a du même coup dévoilé les 20 premiers noms qui composeront l’effectif 2024.



Avec seulement 8 coureurs sous contrat pour 2024, la situation de Movistar avait de quoi inquiéter. Des rumeurs de fusion (décidément à la mode en cyclisme) ont même germé ici et là.



Les dirigeants se sont activés en coulisse. Et les dernières semaines ont dû être bien chargées entre les négociations et les finalisations des différents accords.



Ivan Garcia Cortina, Mathias Norsgaard, Einer Rubio et Gonzalo Serrano obtiennent un bail de trois saisons. Jorge Arcas, Will Barta, Gregor Mülhlberger, Nelson Oliveira et Antonio Pedrero resignent pour deux ans. Albert Torres, Johan Jacobs, et Fernando Gaviria rempilent pour une seule saison.



Ils rejoignent Alex Aranburu, Ruben Guerreiro, Oier Lazkano, Enric Mas, Vinícius Rangel, Iván Romeo, Sergio Samitier et Iván Sosa.



Il reste quelques places à pourvoir. "Ils seront annoncés dans les prochains jours", précise l’équipe espagnole.



Movistar a remporté 16 victoires cette saison. En 2024, l’équipe (ex-Reynolds, Banesto ou Caisse d’Epargne) fêtera ses 45 ans de présence dans les pelotons.